Actualitate· 1 min citire

Bărbat grav rănit într-un accident de muncă la o stație de sortare a balastului din Suceava. A fost solicitat elicopterul SMURD

FOTO: SAJ Suceava/ Colaj Realitatea PLUS

FOTO: SAJ Suceava/ Colaj Realitatea PLUS

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat17 iul. 2026, 12:20
SursăRealitatea.Net

Un incident grav a avut loc vineri la o stație de sortare a balastului din localitatea Dornișoara, județul Suceava. Un bărbat în vârstă de 64 de ani a suferit o amputație parțială a brațului stâng, a transmis purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean (SJA) Suceava, Dan Teodorovici.

A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD

”S-a trimis la fața locului un echipaj de prim ajutor de la Poiana Stampei și un echipaj cu medic de la Vatra Dornei. Pacientul a fost stabilizat, după care medicul coordonator de la dispeceratul integrat din Suceava a luat legătura cu dispeceratul de la Iași pentru a organiza un transfer cu elicopterul direct de la Vatra Dornei”, a afirmat Dan Teodorovici.

Elicopterul a aterizat pe aerodromul de la Floreni și a preluat pacientul de la ambulanță, urmând să îl transporte la Iași.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

muncitor ranitsuceavastatie de balast

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe