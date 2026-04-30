„Los blancos” își recuperează creierul din mijloc: Toni Kroos, readus la Real Madrid într-un rol-cheie

Real Madrid pregătește o mutare surprinzătoare: revenirea în club a fostului mijlocaș Toni Kroos, la doar doi ani după retragerea sa din activitate.

Deși la 36 de ani mulți jucători încă evoluează la nivel înalt, Kroos a ales să se retragă în momentul de vârf al carierei, imediat după ce a cucerit ultimul său trofeu major cu Real Madrid, preferând să își încheie parcursul profesional fără să mai forțeze continuarea pe teren.

Acum, potrivit publicației The Athletic, germanul ar urma să revină în structura clubului, însă nu ca jucător, ci într-un rol administrativ și de consiliere. El ar putea fi implicat în activitățile oficiale ale echipei, într-o formulă similară cu cea avută anterior de Zinedine Zidane la începutul colaborării sale cu clubul.

Planul pe termen lung ar putea include chiar și o tranziție spre antrenorat, dacă Kroos va alege această direcție, urmând un traseu asemănător cu cel al lui Zidane, care a avut ulterior succes pe banca tehnică.

Întoarcerea sa vine într-un context simbolic pentru Real Madrid, club care, de la plecarea trio-ului de mijlocași format din Kroos, Luka Modrić și Casemiro, nu a mai reușit să cucerească niciun trofeu major.