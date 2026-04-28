Incendiu de proporții într-o gospodărie din județul Suceava. O femeie a fost grav rănită

100 de păsări au murit, iar tone de cereale au fost făcute scrum

Un incendiu de proporții a izbucnit luni într-o gospodărie din localitatea Mitocu Dragomirnei, județul Suceava. O femeie a fost grav rănită, aproximativ 100 de păsări au fost ucise, iar circa 17 tone de cereale au fost distruse.

”O femeie în vârstă de 36 de ani cu arsuri de aproximativ 35-40% din suprafața corpului este transportată la spital de către echipajul SMURD”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava și cei ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Mitocu Dragomirnei cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

În momentul în care echipele de intervenție au ajuns la caz, incendiul se manifesta generalizat la o magazie și în interiorul acesteia cu pericol de propagare la casa de locuit.

”Au ars magazia pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, circa 17 tone de cereale (porumb, grâu, orz și soia), materiale de construcții și alte bunuri din interiorul acesteia. S-au degradat pereții magaziei, un utilaj (încărcător hidraulic) și acoperișul unei sere din proximitate. În incendiu au pierit și 100 de păsări (găini)”, au mai spus reprezentanții instituției.

Potrivit lor, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit la instalația electrică.