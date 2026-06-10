Medicii ar putea fi testați antidrog, după ce cazurile de consum în rândul cadrelor medicale au crescut
Teste antidrog la medici
Medicii care fac gărzi în spitalele de urgență ar putea fi testați antidrog. Colegiul Medicilor din România ia în calcul introducerea acestei proceduri, după ce cazurile de cadre medicale descoperite sub influența unor substanțe interzise au crescut îngrijorător
Cel mai recent și mai grav caz s-a soldat cu moartea unui medic rezident de la Spitalul Floreasca, descoperit în toaleta unității medicale. Principala suspiciune este că bărbatul ar fi folosit fentanyl.
Colegiul Medicilor din România a anunțat că, în perioada următoare, vor fi organizate cursuri online pentru a oferi sprijin psihologic și psihiatric medicilor care au nevoie de ajutor.
Această măsură ar urma să se aplice, în special, în spitalele de urgență, unde numărul pacienților este extrem de mare și volumul de muncă este uriaș.
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