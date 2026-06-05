Nicușor Dan, mesaj de ultimă oră după explozia dronei navale din Portul Constanța

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de ultimă oră după explozia dronei navale din Portul Constanța, precizând că a fost informat despre incident în timp ce se afla în drum spre Muntenegru. Acesta a subliniat că forțele de ordine și structurile de securitate au acționat rapid, evacuând preventiv zona înainte de deflagrație. Până în acest moment, nu există indicii privind existența unor victime, iar prioritatea rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

Potrivit șefului statului, circumstanțele în care drona a ajuns în port sunt analizate, iar autoritățile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

Incidentul este al doilea eveniment major de securitate înregistrat pe litoral în această săptămână, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, la care se adaugă și cazul dronei prăbușite la Galați. Nicușor Dan subliniază că, în contextul conflictului militar de la graniță, România se află într-un mediu de securitate sensibil, iar astfel de situații sunt consecințe directe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, România va continua cooperarea strânsă cu aliații și va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a intereselor naționale.