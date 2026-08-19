Dunărea pierde tot mai mult din debit. Ce arată cele mai noi prognoze de la INHGA

Publicat 19 aug. 2026, 09:26 Sursă Agerpres

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se menține la 1300 m3/s în următoarele trei zile, urmând ca, până în 25 august, să ajungă la 1350 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s), arată prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

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