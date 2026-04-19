Cât costă motorina și benzina duminică, 19 aprilie
Benzinărie
Petrom a continuat să scadă prețul la carburanți în acest weekend. În cursul zilei de sâmbătă, compania a făcut două ieftiniri, potrivit Economica. Prețul motorinei a scăzut în total cu 65 de bani într-o singură zi.
După ce a scăzut prețul sâmbătă după-amiază, Petrom a mai făcut o ieftinire și în cursul după-amiezii.
Sâmbătă dimineața a ieftinit benzina cu 20 de bani pe litru și motorina cu 35 de bani pe litru. Apoi a scăzut din nou prețurile: cu 10 de bani pe litru și motorina cu 30 de bani pe litru. O zi cu două ieftiniri ale carburanților este un lucru rar în România, potrivit Economica.
Iar suma cu care a scăzut prețul la motorină per litru nu s-a înregistrat niciodată la stațiile Petrom din țară, conform sursei citate.
Prețurile s-au menținut și duminică dimineață, când la stațiile Petrom benzina standard se vinde cu 8,07 lei/litru și motorina standard cu 8,63 de lei/litru, potrivit datelor din aplicația Consiliului Concurenței pentru zona Capitalei.
Și stațiile OMV au înregistrat o scădere semnificativă la carburanți, astfel că duminică dimineață benzina standard costă 8,18 lei / litrul, iar dieselul standard 8,72 lei / litrul.
Petrom și OMV sunt deținute de cea mai mare companie petrolieră din România.
- 09:58 - Cum va fi vremea azi în România: soare în mare parte din țară, dar apar și ploi slabe
- 08:58 - Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „România nu se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu carburanți”
- 08:29 - Anchetă de amploare: cine i-a incendiat casa lui Dinescu? „Mi-au dat foc și la vie!”
- 08:04 - Telefoanele mobile se schimbă din 2027: reguli noi impuse de Uniunea Europeană
