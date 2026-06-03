Spații de servicii de pe A7, închise temporar din cauza unei avarii electrice

Mai multe spații de servicii de pe Autostrada A7 Buzău–București au fost închise temporar miercuri, 3 iunie 2026, din cauza unei întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care a precizat că măsura vizează spațiile aflate la kilometrul 28+400, pe Calea 2.

Potrivit CNAIR, avaria la rețeaua de alimentare nu mai permite funcționarea acestor spații în condiții normale de siguranță și operare. Reprezentanții companiei și-au cerut scuze pentru disconfortul creat șoferilor și au mulțumit pentru înțelegere.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un termen exact pentru reluarea activității în aceste puncte de servicii. Redeschiderea va avea loc numai după remedierea problemei tehnice și după ce spațiile vor putea fi utilizate din nou în siguranță. Până atunci, conducătorii auto care circulă pe acest tronson al A7 trebuie să țină cont de restricție și să își planifice opririle în alte zone disponibile.