Călin Georgescu l‑a dat de gol pe fugarul Ghiță: „M‑am întâlnit cu el și cu alții pentru că știam că va transmite serviciilor”

Călin Georgescu a dinamitat, în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, acuzațiile lansate în paralel de televiziunea fugarului Ghiță, potrivit cărora Georgescu s‑ar fi întâlnit cu acesta pentru a pune bazele unui proiect politic. Candidatul blocat de sistem a precizat că s‑a întâlnit, într‑adevăr, cu Ghiță, dar și cu alți 6–7 oameni, la Belgrad, însă tocmai cu scopul de a se convinge că aceștia au legături cu serviciile, iar când a avut această confirmare, s‑a decis să intre în cursa electorală.

„Le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea”

Este adevărat că m‑am văzut cu dânsul (Sebastian Ghiță – n.r.) la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m‑am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea. Asta a fost strategia mea, pentru că ulterior, după ce am stat de vorbă cu cei 7–8, am auzit din partea serviciilor române de informații: «Georgescu nu are bani, nu are cum să câștige, stăm liniștiți.» Și atunci m‑am înscris în cursă. Am făcut acest lucru absolut deliberat", a explicat Călin Georgescu, răspunzând unei întrebări venite de la telespectatori.

Întrebat de realizatoarea Anca Alexandrescu dacă știa că Sebastian Ghiță și ceilalți oameni cu care s‑a văzut atunci la Belgrad aveau legătură cu serviciul român de informații, Georgescu a afirmat că „trebuia să parcurg acest drum. Să cer, să întreb”.

„Știam precis cine sunt. M‑am dus special. Special.”

"Știam precis cine sunt. M‑am dus special. Special. Aveam un singur risc, că puteau să‑mi dea bani. Atunci era rău. Dar așa cum am gândit lucrurile, eram convins că nu voi primi nimic. Și atunci am făcut acest drum.

Și atunci sistemul a intrat în stare de șoc. Pentru că ei au furat, dar nu mai puteau fura, pentru că poporul român a votat atât de mult încât nu mai aveau cum. Și ulterior au căzut, știți cum cade guguștiucul în laț. Și au anulat alegerile. E bine că au făcut asta, pentru că de atunci până acum sunt greșeli peste greșeli și toate vor fi decontate", a mai afirmat Călin Georgescu, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu: Ați spus categoric că nu vă faceți partid, că nu aveți treabă cu niciun partid. Totuși sunt personaje care se folosesc de numele dumneavoastră. Domnul Victor Ponta s‑a folosit în campania electorală prin televiziunea lui Sebastian Ghiță, Marian Vanghelie acum a făcut un partid, se folosește de numele dumneavoastră, Gelu Vișan a anunțat în diverse contexte că vă faceți un partid. Aveți sau nu aveți vreo legătură cu aceste personaje?

Călin Georgescu: Nu am nimic de‑a face cu niciun partid existent sau altul care se face. Ce spun eu, atunci de‑abia va fi cert când voi spune ceva, dacă voi spune ceva. Eu rămân încă o dată constant și strict pe poporul român, singura mea doctrină este conștiința mea. Nu nimic altceva. Prin urmare, indiferent ce se spune, le transmit tuturor că cei care o fac o fac din amnezie."

Explicațiile lui Călin Georgescu au venit în timp ce televiziunea fugarului Sebastian Ghiță difuza o emisiune în care încerca să‑l denigreze pe candidatul blocat de sistem, prezentând o așa‑zisă înregistrare care ar fi demonstrat că, de fapt, Ghiță ar fi avut legătură cu proiectul politic al lui Georgescu.

