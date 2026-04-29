Comunicat de presă AUR Câmpulung Moldovenesc: Proiecte ale consilierilor AUR, respinse fără explicații

Consilierii locali AUR din Câmpulung Moldovenesc, Simion Alexandru Gheorghe și Badale Mihaela au propus Consiliului Local două inițiative care vizau atât creșterea veniturilor orașului, cât și sprijinirea categoriilor vulnerabile. Ambele au fost respinse, fără o fundamentare tehnică transparentă.

Primul proiect, supus dezbaterii în ședința din 27 aprilie a.c., a vizat realizarea unui studiu de oportunitate privind administrarea celor aproape 4.000 de hectare de fond forestier aflate în proprietatea municipiului. Propunerea nu însemna schimbarea imediată a modului de administrare, ci o evaluare profesionistă, pe fiecare ocol silvic în parte, pentru a înțelege exact cât produce fiecare zonă, ce costuri există și unde se pierd bani.



Mai mult, proiectul prevedea o abordare etapizată, corelată cu contractele în derulare, astfel încât orice eventuală decizie ulterioară să fie luată responsabil. Scopul final era clar: identificarea celei mai eficiente formule de administrare pentru a crește veniturile orașului din exploatarea pădurii, inclusiv posibilitatea colaborării cu un ocol silvic privat, pentru a crește veniturile orașului din exploatarea pădurii.



Respingerea unui simplu studiu arată refuzul de a avea o imagine reală asupra modului în care este gestionată una dintre cele mai valoroase resurse ale municipiului. Fără date clare, orice discuție despre eficiență rămâne blocată în improvizație.



Advertising

Un alt proiect, depus anterior, a avut un caracter social direct și imediat. Consilierii AUR au propus acordarea unui sprijin financiar de 500 de lei pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, pentru cetățenii aflați în situații de vulnerabilitate și pentru pacienții oncologici, destinat acoperirii impozitului pe locuință.



Măsura era simplă, aplicabilă rapid și țintită către cei care resimt cel mai puternic presiunea costurilor. Impactul bugetar era limitat, iar beneficiul social evident: sprijin concret pentru oameni care, în multe cazuri, trăiesc la limita subzistenței.



Și această inițiativă a fost respinsă, deși răspundea unei nevoi reale din comunitate.



De asemenea, consilierii AUR au cerut introducerea unei proceduri administrative clare prin care toți consilierii locali să fie informați din timp despre recepțiile lucrărilor publice - data, locația, tipul recepției și componența comisiilor. Este o măsură minimă de transparență, necesară pentru ca aleșii locali să poată verifica modul în care sunt realizate investițiile din bani publici.



”Avem două direcții clare în aceste inițiative: eficiență economică și responsabilitate socială. Am propus să știm exact cât produce pădurea orașului și cum putem obține mai mult pentru comunitate. Am propus să sprijinim direct cetățenii aflați în dificultate. Am cerut transparență în lucrările publice. Răspunsul primit a fost respingerea.



Această atitudine arată o lipsă de deschidere față de soluții concrete și o evitare a asumării unor decizii care pot aduce beneficii reale orașului” a declarat consilierul local AUR George Alexandru Simion.



Consilierii locali AUR vor continua să vină cu proiecte aplicate, să ceară explicații și să pună presiune pentru o administrație care gestionează responsabil resursele și respectă cetățenii.

