Răgaz pentru bucureșteni: majorarea tarifelor la metrou, amânată temporar

Majorarea tarifelor la metrou ar putea fi amânată cu aproximativ două luni, după ce Metrorex a pus în consultare publică un proiect de ordin care prevede întârzierea aplicării noilor prețuri.

În această perioadă, compania urmează să analizeze impactul economic și social al scumpirii, precum și efectele asupra mobilității urbane din București.

Decizia vine în contextul planului de creștere a tarifului la 7 lei pentru o călătorie, măsură care a stârnit îngrijorări legate de scăderea numărului de pasageri și de posibile efecte asupra calității aerului.

Între timp, conducerea interimară a Ministerul Transporturilor va fi preluată de Radu Miruță, care ocupă și funcția de viceprim-ministru, după demisia lui Ciprian Șerban.

Fostul ministru a explicat că decizia privind majorarea tarifelor a fost adoptată de Consiliul de Administrație al Metrorex, în contextul creșterii costurilor la energie, și că semnarea ordinului a fost o formalitate necesară pentru aprobarea bugetului companiei.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață. A ajuns acel ordin, l-am semnat pur și simplu. Mi-aș fi dorit sa nu se ajungă în această situație, dar a fost o condiție pentru avizarea bugetului”, a declarat Ciprian Șerban.