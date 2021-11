Conducerea Poliţiei Locale Suceava a anunţat că poliţiştii locali care nu deţin certificat verde nu sunt trimişi în misiuni de verificare a a acestor documente din considerente etice.

Şeful Poliţiei Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, a declarat că 100 dintre cei 115 salariaţi ai instituţiei sunt fie vaccinaţi, fie trecuţi prin boală, scrie adevarul.

El a precizat că poliţiştii locali care nu deţin certificat verde nu sunt trimişi în misiune de verificare a acestor documente din considernte etice.

„Eu, stând în poartă la bazar vreo trei zile, când a intrat în vigoare restricţia, am fost întrebat de mai multe ori dacă noi avem certificatul. Eu îl am ca imagine de blocare pe telefon şi le arătam oamenilor că nu am nici o problemă. Întrebările oamenilor cu atât mai mult mi-au întărit convingerea că nu trebuie să ajungă vreun lucrător al Poliţiei Locale fără certificat în postura de a cere documentul altora. Nu este etic din punctul meu de vedere”, a spus Ovidiu Doroftei.

Sursa: Realitatea de Suceava