Victorie dramatică pentru Universitatea Craiova cu Dinamo, în playoff-ul Superligii
Universitatea Craiova - Dinamo 2-1
Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (0-0), duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii de fotbal.
Universitatea a câştigat dramatic, printr-un gol marcat de Steven Nsimba (90+1), lansat ideal în careu de Luca Băsceanu.
Dinamo a reuşit să deschidă scorul în Bănie, în urma unei faze fixe, prin fundaşul Nikita Stoinov (59), care a deviat mingea şutată de Cristian Mihai, în urma unui corner.
Gazdele au egalat rapid, prin Alexandru Cicâldău (61), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Devis Epassy, la primul şut al lui Cicâldău, după o centrare a lui Nsimba, introdus pe gazon în min. 57.
Universitatea a mai avut ocazii de gol prin Carlos Mora (28) şi Adrian Rus (31), dar şi Dinamo a fost periculoasă, prin Alberto Soro (24) şi Alexandru Pop (78).
La meci au asistat 25.171 de spectatori.
De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 28 ori, de 15 ori au câştigat oltenii, de patru ori au învins bucureştenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.
Universitatea a reuşit a treia sa victorie consecutivă.
Meciurile directe din sezonul regulat s-au încheiat cu egaluri (2-2 şi 1-1), iar Universitatea s-a impus în ambele partide din play-off, cu 1-0 şi 2-1.
