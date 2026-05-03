Actualitate· 1 min citire
Femeie lovită mortal de un tren la Stroieşti
3 mai 2026, 23:43
Actualizat: 3 mai 2026, 23:43
Accident mortal în Suceava
Scris de Realitatea de Suceava
Sursă: realitatea.net
Victima de 60 de ani a decedat.
O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit, duminică seară, după ce a fost lovită de trenul InterRegio Timişoara - Iaşi, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.
Potrivit sursei citate, femeia a fost surprinsă de trenul IR1831, pe raza localităţii Stroieşti.
'Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă). Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani surprinsă de tren. Din nefericire, aceasta prezintă leziuni incompatibile cu viaţa', transmite ISU Suceava. AGERPRES
