Donald Trump avertizează! Numărul trupelor americane retrase din Germania va fi mult mai mare: „Vom reduce drastic!”

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite intenționează să retragă mai multe trupe din Germania decât s-a anunțat inițial. Anunțul vine după ce Pentagonul confirmase deja plecarea a aproximativ 5.000 de militari.

Liderul american a sugerat însă că reducerea va fi mai amplă. „Vom reduce drastic. Reducem mult mai mult decât 5.000”, a spus acesta.

Retragerea ar urma să se întindă pe un an

Potrivit Departamentul Apărării al SUA, procesul de retragere ar urma să fie finalizat în următoarele 12 luni. Deocamdată, detaliile exacte privind numărul total de militari care vor pleca nu au fost făcute publice. În prezent, în Europa sunt staționați aproximativ 86.000 de soldați americani, dintre care aproape 39.000 se află în Germania.

Anunțul apare după o dispută publică între Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz. Acesta din urmă a criticat strategia Washingtonului în conflictul din Iran, spunând că SUA ar fi fost „umilite”. Reacția președintelui american a fost una fermă, iar reducerea trupelor este văzută ca parte a acestor tensiuni.

Baze strategice, esențiale pentru operațiunile SUA

Germania găzduiește unele dintre cele mai importante baze militare americane din Europa, inclusiv comandamentul din Stuttgart și baza aeriană Ramstein, puncte cheie pentru operațiuni desfășurate la nivel global, inclusiv în Orientul Mijlociu. Prezența militară americană în Europa rămâne un element central al strategiei de securitate, chiar și în contextul acestor posibile retrageri.