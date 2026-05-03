De câți bani are nevoie un pensionar român pentru a supraviețui. Experta în pensii Dorina Barcari, calculul care dă fiori

Experta în pensii și senatorul AUR, Dorina Barcari, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că nivelul real al cheltuielilor lunare este mult mai mare decât estimările oficiale și că, în actualul context economic, un venit decent ar trebui să ajungă la aproximativ 12.000 de lei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții televizate, în care Barcari a criticat modul în care este calculat coșul minim de consum și a atras atenția asupra creșterii costurilor pentru utilități și traiul zilnic.

„În momentul ăsta, pentru că coșul minim e manipulat, el nu este... el nu e 4.050 cum se zice, el e vreo 12.000, să fim serioși! Adevărat, ăsta este coșul minim. Ori, ca să câștigi 12.000 de lei în brut e foarte greu, e foarte greu și e foarte rar. Asta înseamnă limită, pentru că la nivelul la care au crescut prețurile...

Gândiți-vă că eu, generația mea, e adevărat că eu sunt matusalemică, îs venită din mileniul celălalt, dar în mileniul celălalt, eu n-am plătit... noi n-am plătit apa, pe care acum o plătim! Da, că nu mai putem de occidentalizare.

E mai bine nu ne occidentalizam în halul ăsta. Curentul electric și gazul erau ceva derizoriu: 15 bani. Când s-a făcut 15 bani, ne-am scandalizat! Acum plătim de ne cocoșăm gazul nostru!”, a declarat experta.