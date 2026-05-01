Fugar „Most Wanted” prins în Italia: bărbat din Iași, condamnat la peste 19 ani pentru viol

Un bărbat de 68 de ani din județul Iași, dat în urmărire internațională și inclus pe lista „Most Wanted”, a fost prins de autorități în Italia.

Potrivit Poliția Română, pe numele acestuia exista un mandat de executare a pedepsei, după ce fusese condamnat definitiv la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

Bărbatul, originar din comuna Rediu, era căutat la nivel internațional, iar localizarea și reținerea sa au fost posibile în urma cooperării dintre polițiștii ieșeni și autoritățile italiene.

În prezent, acesta se află în custodia autorităților din Italia, urmând să fie demarate procedurile legale pentru extrădarea sa în România.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, iar schimbul de informații a fost realizat prin intermediul Biroului Atașatului de Afaceri Interne din Italia și al Biroului SIRENE România.