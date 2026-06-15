Advertising
Actualitate· 1 min citire
Bărbat de 90 de ani, găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din Dolheștii Mari
Bărbat de 90 de ani, găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din Dolheștii Mari
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o gospodărie din localitatea Dolheștii Mari, comuna Dolhești. La fața locului au intervenit pompierii militari cu mai multe autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:05Proteste violente înaintea Summitului G7: mii de manifestanți au ieșit în stradă. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate de la cea mai importantă reuniune mondială
- 10:48Transmisiuni speciale de la Summitul G7: Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă
- 08:02Vremea se schimbă brusc în România. Vin ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News