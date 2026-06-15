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Bărbat de 90 de ani, găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din Dolheștii Mari

Bărbat de 90 de ani, găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din Dolheștii Mari

Bărbat de 90 de ani, găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din Dolheștii Mari

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 15 iun. 2026, 12:27

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o gospodărie din localitatea Dolheștii Mari, comuna Dolhești. La fața locului au intervenit pompierii militari cu mai multe autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea salvatorilor, flăcările cuprinseseră în totalitate mai multe construcții anexe, inclusiv o bucătărie de vară, existând riscul extinderii incendiului la întreaga gospodărie. Primele informații indicau faptul că într-o cameră de locuit aflată în același corp de clădire cu bucătăria de vară s-ar afla proprietarul locuinței.

După localizarea incendiului, pompierii au pătruns în interior și au descoperit trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 90 de ani.

În urma incendiului au ars bucătăria de vară, camera de locuit și bunurile aflate în interior, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

Potrivit primelor concluzii, focul ar fi izbucnit după ce jar căzut din sobă a aprins materialele combustibile din apropiere.

Intervenția pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la casa de locuit și la o magazie de lemne din gospodărie, acestea fiind salvate.

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