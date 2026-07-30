Advertising
Actualitate· 1 min citire
Dezvăluiri INCENDIARE marca Rizea TV: Ion Bazac, în centrul unor noi acuzații publice
Ion și Camelia Bazac
Potrivit unor informații prezentate de „Rizea TV”, Ion Bazac s-ar confrunta cu dificultăți financiare majore, fiind invocată inclusiv posibilitatea unei stări de faliment. În cadrul aceleiași relatări sunt formulate acuzații la adresa lui Ion și Camelia Bazac, privind presupuse nereguli financiare legate de activitatea unei firme Ferrari, prejudiciul invocat depășind 100 de milioane de euro.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:57Cod galben de caniculă
- 08:12Furturi de 800.000 de euro din aeronavele unei companii aeriene. 16 suspecți, vizați de anchetă
- 21:40Moment dramatic surprins de camere! Un băiat de 12 ani s-a prăbușit după ce a fost lovit de un obiect venit din senin
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News