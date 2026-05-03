Miting în Piața Victoriei înainte de votul pe moțiune: susținătorii lui Bolojan, chemați în stradă și la Oradea

Sursă: realitatea.net

Astăzi este anunțat un miting în Piața Victoriei, cu doar 2 zile înainte de votul asupra moțiunii de cenzură programat marți. Susținătorii lui Ilie Bolojan sunt chemați să ceară parlamentarilor să nu voteze moțiunea și să își arate sprijinul pentru actualul guvern. Mesajele de mobilizare s-au răspândit rapid pe grupurile de susținere a premierului de pe rețelele sociale, pe pagini dedicate ministrului Mediului sau pe grupuri apropiate de Oana Gheorghiu.

Începând cu ora 18:00 în Piața Victoriei, în fața Guvernului, este așteptat să înceapă un miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. S-au mobilizat oamenii în mediul online și spun că vor ieși în stradă pentru a cere parlamentarilor să nu voteze moțiunea de cenzură.

De asemenea, începând cu ora 18:00, și la Oradea este anunțată o mobilizare, unde primarul îi îndeamnă pe oameni să iasă în stradă, în Piața Unirii, pentru a-și arăta sprijinul față de premierul Ilie Bolojan.

"Este un moment în care ne arătăm sprijinul pentru Ilie Bolojan, un om care a avut curajul să-și asume reforme importante, chiar dacă acestea deranjează anumite interese ale unor grupuri influente. Acest om a schimbat Oradea, ceea ce arată că poate contribui decisiv și la schimbarea României", a transmis edilul.