Trump salută decizia FIFA: suspendarea lui Balogun, anulată înainte de meciul cu Belgia

Publicat 6 iul. 2026, 08:08 Sursă realitatea.net

Președintele american Donald Trump a mulțumit FIFA după ce forul care conduce fotbalul mondial a decis să anuleze cartonașul roșu acordat atacantului Folarin Balogun, făcându-l disponibil pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Statele Unite și Belgia.

Distribuie articolul