Ungaria construiește un drum expres până la frontiera cu România. Proiectul, estimat la peste 40 de km

Publicat 6 iul. 2026, 10:25 Sursă realitatea.net

Ungaria a demarat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în zona localității Salonta. Anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului de la Budapesta, care a publicat documentele oficiale ale proiectului.

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