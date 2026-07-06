Atac masiv asupra Kievului înaintea summitului NATO. Cel puțin zece morți și 46 de răniţi

Publicat 6 iul. 2026, 10:19 Sursă realitatea.net

Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac aerian de amploare în noaptea de duminică spre luni, când forțele ruse au lansat rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Bombardamentul are loc cu o zi înaintea summitului NATO de la Ankara și la câteva zile după un alt atac sângeros asupra Kievului.

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