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David Popovici, medaliat cu aur şi în proba de 200 m liber de la Roma

David Popovici

David Popovici

Scris deStoica Marian
Publicat29 iun. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net

Campionul a stabilt un nou record al competiţiei.

Înotătorul român David Popovici s-a impus, duminică, în proba de 200 metri liber la Roma, în cadrul Trofeo Settecolli.

În finala care a reunit 9 competitori, David Popovici a condus încă din start, a întors primul la fiecare schimb şi a câştigat proba cu 1:44.48, nou record al competiţiei.

Podiumul a fost completat de italianul Carlos D’Ambrosio și britanicul Jack McMillan.

Sâmbătă, David Popovici câştigase aurul în proba regină de 100 metri liber și argintul în cea de 50 metri cu un record personal.

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