Publicat 26 nov. 2026, 11:15 Sursă capital

WhatsApp a anunțat miercuri, 25 noiembrie, introducerea opțiunii de programare a mesajelor, care permite trimiterea automată a textelor și media la o dată aleasă, cu până la 14 zile înainte.

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