Procurorii din Rădăuți au plasat sub control judiciar un minor, cercetat pentru furt calificat, după ce acesta a sustras 240 de litri de motorină din două locomotive în octombrie.
Minorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior, pe 24 noiembrie 2026, procurorul de caz a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acțiunea penală a fost pusă în mișcare la data de 21 noiembrie 2026.
Furtul a fost întrerupt de un angajat
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, faptele s-au petrecut în seara de 21 octombrie 2026, în jurul orei 20:40. Minorul, împreună cu o altă persoană, a sustras 240 de litri de motorină din rezervoarele a două locomotive aparținând unei societăți comerciale.
Cei doi au rupt sigiliile și au îndepărtat capacele rezervoarelor pentru a extrage combustibilul, provocând scurgeri de motorină pe sol. Furtul a fost întrerupt de intervenția unui angajat al societății, moment în care inculpații au fugit de la locul faptei.
Cercetările continuă sub supravegherea parchetului pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procesului penal.