Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 nov. 2026, 20:38

Procurorii din Rădăuți au plasat sub control judiciar un minor, cercetat pentru furt calificat, după ce acesta a sustras 240 de litri de motorină din două locomotive în octombrie.

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