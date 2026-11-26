Publicat 26 nov. 2026, 08:59 Sursă stiripesurse

Noul Cod al urbanismului, intrat în vigoare la 25 august 2026, permite proprietarilor să înlocuiască un gard existent prin notificare simplă sau să efectueze reparații fără nicio formalitate, sub anumite condiții.

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