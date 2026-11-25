Zona montană a județului Suceava a fost afectată de un viscol puternic marți seara și noaptea de miercuri, cu rafale de vânt de până la 120 km/h. Drumarii au mobilizat 38 de utilaje pentru deszăpezire.
Vântul a suflat cu rafale de până la 120 km/h în zona montană înaltă a județului Suceava, în intervalul dintre marți seara și miercuri noaptea. Meteorologii au emis două avertizări succesive Cod portocaliu pentru viscol, însă autoritățile nu au raportat situații de urgență sau avarii la rețelele de utilități publice.
Potrivit informării transmise miercuri dimineață de prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, avertizările au vizat zonele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri. Prima valabilitate a fost marți, 24 noiembrie, între orele 17:15 și 20:00, iar cea de-a doua între orele 20:00 și 00:00.
Rafalele de vânt au atins viteze cuprinse între 85 și 120 km/h, viscolind și troienind zăpada depusă pe creste. În zonele afectate, vizibilitatea a scăzut sub 50 de metri.
În ultimele 24 de ore, drumarii au mobilizat 38 de utilaje pe șoselele din județ. Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc a intervenit cu nouă utilaje, iar Secția de Drumuri Naționale Suceava cu șapte. Alte 22 de utilaje au acționat pe drumurile județene.
Miercuri dimineață, carosabilul era predominant uscat, cu porțiuni umede pe drumurile județene și pe cele naționale administrate de Secția Câmpulung Moldovenesc. Echipajele de urgență nu au fost solicitate să intervină, iar furnizarea utilităților publice nu a fost afectată.