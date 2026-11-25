Publicat 25 nov. 2026, 11:53 Sursă Suceava Live

Zona montană a județului Suceava a fost afectată de un viscol puternic marți seara și noaptea de miercuri, cu rafale de vânt de până la 120 km/h. Drumarii au mobilizat 38 de utilaje pentru deszăpezire.

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