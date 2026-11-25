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Dr. Mihai Dobra, la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ce legătură există între stilul de viață și riscul de cancer de prostată?
Publicat25 nov. 2026, 11:36
Actualizat25 nov. 2026, 11:40
Cancerul de prostată este una dintre afecțiunile care ridică tot mai multe întrebări în rândul bărbaților, iar prevenția și depistarea timpurie joacă un rol esențial. Dar cât de mult contează stilul de viață și ce obiceiuri pot influența riscul apariției acestei boli?
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