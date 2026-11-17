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Valentina Gheorghiu, actriță la Teatrul Nottara, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS
Publicat17 nov. 2026, 12:25
Actualizat17 nov. 2026, 12:27
Câte voci interioare poate avea un actor pe scenă și câte îl însoțesc în viața de zi cu zi? Valentina Gheorghiu, actriță la Teatrul Nottara, este invitata unei ediții speciale a podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește despre universul interior al personajului său, dar și despre propriile trăiri.
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