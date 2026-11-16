Trafic blocat la Vama Siret: coloane de autocamioane pe șase kilometri, măsuri de organizare

Traficul rutier din jurul Vamei Siret este puternic afectat de prezența unui număr mare de autocamioane care așteaptă să treacă frontiera cu Ucraina. Autoritățile au menținut luni dimineață măsurile de compactare a coloanelor pentru a permite circulația celorlalte vehicule.
Conform informațiilor transmise de Instituția Prefectului Județului Suceava, la ora 07:50, situația pe drumul care leagă Punctul de Trecere a Frontierei Siret de oraș era marcată de prezența autocamioanelor staționate pe două benzi, pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri.
În afara zonei vamale, traficul comercial ocupa și alte sectoare ale drumului. La ieșirea din Siret spre Suceava, o coloană de camioane se întindea pe circa 700 de metri, organizată pe două benzi. Pe sectorul următor, către Suceava, autocamioanele ocupau o singură bandă pe o distanță de aproximativ doi kilometri, după aplicarea măsurilor de compactare.
Poliția Rutieră și Poliția de Frontieră acționează în zonă pentru dirijarea circulației și gestionarea fluxului vehiculelor de transport marfă către vamă. Reprezentanții Prefecturii Suceava le recomandă șoferilor să respecte indicațiile forțelor de ordine, să nu blocheze intersecțiile și căile de acces și să permită trecerea autospecialelor de intervenție.
Măsurile de organizare a traficului vor fi menținute în zona Siret, în condițiile în care coloanele de autocamioane se întind pe mai mulți kilometri.