Trafic blocat la Vama Siret: coloane de autocamioane pe șase kilometri, măsuri de organizare

Publicat 16 nov. 2026, 10:34 Sursă Suceava Live

Traficul rutier din jurul Vamei Siret este puternic afectat de prezența unui număr mare de autocamioane care așteaptă să treacă frontiera cu Ucraina. Autoritățile au menținut luni dimineață măsurile de compactare a coloanelor pentru a permite circulația celorlalte vehicule.

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