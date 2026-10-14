Un bărbat din județul Suceava, arestat după ce ar fi provocat două incendii în câteva minute

Judecătoria Suceava a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului, cercetat pentru două fapte de distrugere.
Un bărbat din comuna Udești, județul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii l-au acuzat că a provocat două incendii intenționate la interval de numai câteva minute. Faptele ar fi avut loc în după-amiaza zilei de 4 octombrie 2026.
Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 17:20, acesta s-ar fi deplasat la locuința bunicii sale având asupra lui un recipient de 2,5 litri cu combustibil inflamabil. El ar fi stropit cu benzină mai multe materiale textile aflate pe acoperișul unei anexe și le-ar fi dat foc cu o brichetă. Incendiul a fost stins rapid de bunică și de o vecină, înainte să se extindă la casa de locuit.
La șase minute distanță, un al doilea incendiu
În jurul orei 17:26, bărbatul ar fi incendiat și un balot de fân aflat pe un teren agricol din apropiere. Pompierii au intervenit înainte ca flăcările să se propage la celelalte furaje.
Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore pe 12 octombrie, iar a doua zi Judecătoria Suceava a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor.