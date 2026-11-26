Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 nov. 2026, 14:39

Polițiștii din Șcheia au deschis un dosar penal după ce s-a constatat o intervenție artizanală la sistemul de măsurare al gazelor naturale ale sălii de fitness SemTex Gym, care a permis ocolirea parțială a contorului.

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