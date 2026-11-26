Polițiștii din Șcheia au deschis un dosar penal după ce s-a constatat o intervenție artizanală la sistemul de măsurare al gazelor naturale ale sălii de fitness SemTex Gym, care a permis ocolirea parțială a contorului.
Secția 9 Poliție Rurală Șcheia a inițiat cercetări penale în urma sesizării primite pe 25 noiembrie 2026, la ora 12:50. Un angajat al Delgaz Grid SA a identificat modificări neautorizate la contorul racordat la o anexă de pe strada Humorului, spațiu în care funcționează sala de fitness SemTex Gym.
Modificări artizanale la instalația de măsurare
În timpul verificărilor, specialistul companiei de distribuție a constatat două orificii cu diametrul de aproximativ cinci milimetri pe racordul din plastic situat la ieșirea din camera de măsură. Conform constatărilor preliminare, aceste intervenții au făcut ca o parte din gazul natural consumat să nu fie înregistrată de contor, sistemul de măsurare fiind astfel parțial ocolit.
Proprietarul imobilului, prezent la fața locului, a declarat polițiștilor că spațiul este închiriat și că nu are cunoștință despre modificările aduse instalației de gaze naturale. Contorul afectat a fost ridicat de reprezentanții Delgaz Grid pentru verificări și expertizare.
Cercetări pentru furt și ocolirea echipamentelor de măsurare
Polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante. Dosarul penal vizează săvârșirea infracțiunilor de deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale, precum și executarea sau folosirea de instalații clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, conform Legii nr. 123/2012, și furt.
Ancheta are ca scop stabilirea identității persoanelor care au efectuat modificările și calcularea prejudiciului rezultat din neînregistrarea integrală a consumului de gaze naturale.