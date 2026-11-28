Un bărbat de 21 de ani din Corabia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat fizic un pieton și a provocat distrugeri la un magazin, potrivit IPJ Olt.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt a anunțat sâmbătă, 28 noiembrie 2026, că polițiștii din Corabia au fost sesizați prin apel 112 cu o zi în urmă, vineri, 27 noiembrie, despre o persoană care lovea ușile și geamurile unui magazin din oraș.
Din verificările inițiale, forțele de ordine au stabilit că un tânăr de 21 de ani a agresat fizic un bărbat care se deplasa pe trotuarul din apropierea locației comerciale. Victima s-a refugiat într-un spațiu de depozitare al magazinului și s-a blocat în interior pentru a scăpa de agresiune.
„Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un tânăr de 21 de ani ar fi agresat fizic un bărbat care se deplasa pe trotuar, în apropierea magazinului respectiv. Pentru a scăpa de agresor, bărbatul s-ar fi refugiat într-un spațiu de depozitare al magazinului, blocându-se în interior. Ulterior, tânărul ar fi lovit în mod repetat, cu un obiect tăietor-înțepător, ușa de acces a depozitului, provocând distrugeri, după care ar fi aplicat mai multe lovituri în ușa și geamurile magazinului, în interiorul căruia se aflau angajați și un client”, au precizat polițiștii.
Încercarea de a pătrunde în incinta magazinului a fost oprită de intervenția rapidă a polițiștilor, care l-au reținut pe suspect și l-au dus la audieri.
Individul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe și distrugere. Ulterior, Judecătoria Corabia a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.