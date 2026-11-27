Un bărbat de 20 de ani riscă arestarea preventivă pentru omor, după ce ar fi lovit intenționat cu mașina o motocicletă condusă de un adolescent de 17 ani, care a decedat la o săptămână după accident.
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au solicitat miercuri, 26 noiembrie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 20 de ani. Acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, în urma unui incident produs pe 8 noiembrie 2026, în localitatea Stroiești, județul Suceava.
Conform anchetatorilor, bărbatul se afla la volanul unui autoturism și ar fi intrat intenționat în spatele unei motociclete conduse de un minor de 17 ani, care circula în aceeași direcție. Impactul i-a provocat adolescentului leziuni traumatice grave, pentru care medicii au stabilit inițial o perioadă de 95 până la 100 de zile de îngrijiri medicale.
Victima a decedat după șapte zile de luptă
În ciuda intervențiilor medicale, viața adolescentului nu a putut fi salvată. Minorul a murit pe 15 noiembrie 2026, la șapte zile după producerea accidentului. Procurorii susțin că rănile suferite în urma coliziunii au cauzat decesul victimei.
Ancheta preluată de Parchetul General
Cazul a fost preluat de Parchetul General pe 26 noiembrie 2026, prin ordonanță, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. În aceeași zi, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea tânărului de 20 de ani.
Pe 27 noiembrie 2026, procurorul de caz a înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București propunerea de arestare preventivă. Decizia finală privind aplicarea acestei măsuri urmează să fie luată de instanță.
Potrivit unor informații apărute în spațiul public, tânărul cercetat ar fi fiul unui politician local. Primele relatări despre incident indicau posibilitatea unui conflict în trafic, însă autoritățile susțin că lovitura a fost intenționată.