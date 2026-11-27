Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 nov. 2026, 14:40

Un bărbat de 20 de ani riscă arestarea preventivă pentru omor, după ce ar fi lovit intenționat cu mașina o motocicletă condusă de un adolescent de 17 ani, care a decedat la o săptămână după accident.

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