Publicat 28 nov. 2026, 10:01 Sursă stiripesurse

BNR a transmis stiripesurse.ro că nu are competența de a se pronunța asupra acuzațiilor privind sistemul judiciar din raportul coordonat de Enrico Letta, prezentat pe 24 noiembrie 2026 la sediul băncii centrale.

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