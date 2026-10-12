Transport ilegal de lemn în județul Suceava: autoutilitară sechestrată și cherestea confiscată

Publicat 12 oct. 2026, 09:04 Sursă Suceava Live

Un bărbat din comuna Valea Moldovei a fost reținut sâmbătă, 10 octombrie 2026, pentru transport ilegal de cherestea pe DJ 208V, la Pătrăuți. Poliția a dispus începerea urmăririi penale și confiscarea mărfurilor.

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