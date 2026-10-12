Transport ilegal de lemn în județul Suceava: autoutilitară sechestrată și cherestea confiscată

Un bărbat din comuna Valea Moldovei a fost reținut sâmbătă, 10 octombrie 2026, pentru transport ilegal de cherestea pe DJ 208V, la Pătrăuți. Poliția a dispus începerea urmăririi penale și confiscarea mărfurilor.
Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava au depistat, pe 10 octombrie 2026, în jurul orei 13:41, un transport ilegal de material lemnos. Controlul a avut loc pe drumul județean DJ 208V, pe raza comunei Pătrăuți.
Agentii au oprit o autoutilitară Mercedes-Benz condusă de I.V., un bărbat din comuna Valea Moldovei. Verificările au arătat că șoferul transporta cherestea de rășinoase fără documente legale de proveniență sau aviz de însoțire.
Vehiculul a fost escortat la sediul Ocolului Silvic Pătrăuți pentru inventariere. În benă s-au găsit 5,5467 metri cubi de cherestea de rășinoase, cu o valoare estimată la 3.976 de lei.
Poliția a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de transport al materialelor lemnoase fără documente specifice, în volum cuprins între 5,01 și 10 metri cubi. Fapta este prevăzută și pedepsită de articolul 151, alineatul 2, litera a din Legea nr. 331/2024 (Noul Cod Silvic).
Ca măsură complementară, întreaga cantitate de cherestea a fost confiscată și lăsată în custodia Ocolului Silvic Pătrăuți. Autoutilitara, evaluată la aproximativ 10.000 de euro, a fost indisponibilizată și ridicată pentru confiscare, fiind dusă în spațiul special amenajat al IPJ Suceava din comuna Stroiești.