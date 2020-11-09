Soț violent, evacuat de polițiști din casă

La 07.11.2020, în jurul orei 18.55, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au fost sesizați direct, de către o femeie de 40 ani, din comuna Straja, cu privire la faptul că a fost agresată de soțul ei, de 44 ani.

Din discuțiile purtate cu partea vătămată, a rezultat faptul că la 07.11.2020, în jurul orei 18:55, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, între femeia de 40 ani și soțul ei, a avut loc o discuție în contradictoriu, împrejurări în care a fost lovită.

Partea vătămată a declarat verbal faptul că nu dorește să fie transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale sau pentru investigații de specialitate.

În cauză s-a întocmit formularul de risc având ca rezultat necesitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu împotriva soțului de 44 ani, acesta fiind evacuat din locuință.

La nivelul poliției orașului Vicovu de Sus a fost înregistrat dosar de cercetare penală, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracţiunii de „violență în familie”.

Sursa: Realitatea de Suceava