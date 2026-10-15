Șofer de autobuz din Suceava reținut după ce a distrus cinci mașini, un stâlp și ghereta paznicului

Publicat 15 oct. 2026, 09:11 Sursă digi24

Un șofer de autobuz din Suceava a fost reținut miercuri, 15 octombrie 2026, după ce a pierdut controlul direcției în stare de ebrietate și a distrus cinci mașini parcate, un stâlp de electricitate și ghereta paznicului autobazei.

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