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Șofer de autobuz din Suceava reținut după ce a distrus cinci mașini, un stâlp și ghereta paznicului
FOTO: Poliția Română
Publicat15 oct. 2026, 09:11
Sursădigi24
Un șofer de autobuz din Suceava a fost reținut miercuri, 15 octombrie 2026, după ce a pierdut controlul direcției în stare de ebrietate și a distrus cinci mașini parcate, un stâlp de electricitate și ghereta paznicului autobazei.
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