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Șofer de autobuz din Suceava reținut după ce a distrus cinci mașini, un stâlp și ghereta paznicului

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat15 oct. 2026, 09:11
Sursădigi24

Un șofer de autobuz din Suceava a fost reținut miercuri, 15 octombrie 2026, după ce a pierdut controlul direcției în stare de ebrietate și a distrus cinci mașini parcate, un stâlp de electricitate și ghereta paznicului autobazei.

Incidentul s-a produs în cartierul Burdujeni, în timp ce bărbatul se retrăgea cu vehiculul de transport public la bază. Potrivit martorilor, șoferul a lovit mai întâi cinci mașini parcate, un stâlp și un gard, pentru ca apoi să pătrundă în ghereta paznicului din parcare.

Testarea alcoolemiei a relevat o valoare de 1,18 la mie în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar penal împotriva șoferului.

Este vorba despre un șofer care a fost concediat tot pentru că a venit în stare de ebrietate, Tribunalul Suceava a menținut decizia, dar Curtea de Apel Suceava ne-a obligat să-l reangajăm și să-i plătim salariile restante. După ce a fost reangajat, a mai fost prins de două ori în stare de ebrietate.

— a declarat Gabriel Petruc, directorul TPL Suceava Gabriel Petruc

Conform informațiilor furnizate de TPL Suceava, bărbatul a mai venit la serviciu beat de alte patru ocazii înainte de incidentul din 15 octombrie.

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