Programul ANOFM - BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă

Lansat în 2025 pentru a sprijini comunitățile afectate de contrabanda cu produse din tutun, programul derulat de ANOFM și BAT România a ajuns la 121 de absolvenți. Cea mai recentă serie de cursuri din județul Suceava a calificat 13 persoane în meseria de ajutor de bucătar, dintre care 10 se află în evidența serviciilor de probațiune, beneficiind de noi oportunități de integrare profesională și reintegrare socială.

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