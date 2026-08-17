Polițiștii au descoperit noua metodă prin care sunt ascunse drogurile la festivaluri. Ce au găsit în timpul controalelor

Festivalurile și marile evenimente organizate în această vară au intrat într-un regim de verificări intensificate, după ce structurile Ministerului Afacerilor Interne au descoperit mai multe tipuri de droguri care urmau să fie introduse în zonele aglomerate. Printre metodele de disimulare identificate se află și folosirea unor recipiente asemănătoare spray-urilor nazale, în care au fost introduse substanțe sintetice dizolvate.
Pentru controalele desfășurate în aceste zone au fost mobilizați polițiști specializați în combaterea criminalității organizate, polițiști din structurile teritoriale, jandarmi și echipe canine antrenate să detecteze drogurile. Verificările au inclus atât persoanele care urmau să intre la evenimente, cât și bagajele acestora.
Ce droguri au fost găsite înainte să ajungă la festivaluri
Forțele de ordine au utilizat, în cadrul acțiunilor, mijloace tehnice de verificare și scanere mobile, operațiunile fiind sprijinite de câini special antrenați pentru identificarea substanțelor interzise.
În urma controalelor au fost descoperite și ridicate muguri de cannabis, cocaină, ketamină, MDMA/ecstasy, 3-CMC, NEP, ciuperci halucinogene și alte substanțe sintetice. În același timp, polițiștii au găsit comprimate de Xanax și Alprazolam.
Substanțele identificate aveau forme diferite. Printre acestea s-au aflat pulberi albe, roz sau gălbui, pastile, materie vegetală, țigări confecționate artizanal și recipiente care conțineau lichide.
În cadrul verificărilor au mai fost găsite cântare electronice, pliculețe, sticluțe cu substanțe pulverulente și ambalaje în care se aflau atât pulberi, cât și materie vegetală.
Droguri sintetice dizolvate și ascunse în recipiente asemănătoare spray-urilor nazale
Polițiștii au identificat și o metodă de disimulare care presupune folosirea unor recipiente ce pot fi confundate cu produse decongestionante nazale.
În anumite situații, substanțele sintetice au fost dizolvate în diferite soluții și introduse în recipiente asemănătoare celor utilizate pentru spray-uri nazale.
Descoperirea arată că metodele folosite pentru transportarea și introducerea drogurilor în spațiile aglomerate se schimbă, ceea ce determină autoritățile să adapteze permanent modul în care sunt făcute verificările.
„Fenomenul drogurilor se schimbă, metodele de disimulare se schimbă, iar răspunsul statului trebuie să se adapteze permanent. De aceea, am cerut vigilență, cooperare între structuri și folosirea tuturor capacităților operative disponibile.”, a precizat ministrul afacerilor interne.
Cătălin Predoiu a subliniat că fiecare substanță identificată și scoasă din circuit reprezintă un risc care nu mai ajunge în zonele în care se află un număr mare de persoane.
„Fiecare drog scos din circuit înseamnă un risc înlăturat. Înseamnă o substanță care nu mai ajunge la un tânăr, într-un grup de prieteni sau într-un spațiu în care consecințele pot deveni dramatice într-un timp foarte scurt.”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.
Câinii antidrog verifică zonele în care intră participanții
Echipele canine specializate au un rol important în controalele desfășurate la festivaluri și la celelalte evenimente cu public numeros.
Câinii de serviciu și conductorii lor sunt utilizați în special în zonele de acces, dar și în alte puncte considerate relevante din punct de vedere operativ.
Verificările canine se adaugă controalelor făcute de polițiști și jandarmi și celor realizate cu ajutorul mijloacelor tehnice. Potrivit MAI, prezența echipelor specializate poate avea și un rol preventiv, descurajând tentativele de introducere a drogurilor în spațiile în care se adună un număr mare de oameni.
„Le mulțumesc colegilor care sunt în teren. De multe ori, cel mai important rezultat al muncii lor este tocmai situația gravă care nu mai ajunge să se producă.”, a declarat Cătălin Predoiu.
MAI menține controalele pe durata întregii veri
Ministrul Afacerilor Interne le-a cerut structurilor din subordinea MAI, încă de la începutul sezonului estival, să își intensifice prezența în zonele în care sunt așteptate aglomerări importante și unde există un risc ridicat de distribuire a substanțelor interzise.
Acțiunile integrate vor continua pe parcursul verii, iar modul de intervenție va fi adaptat în funcție de noile modalități de transportare, ascundere și distribuire a drogurilor.
„Vom continua aceste acțiuni. Nu pentru statistici, ci pentru siguranța oamenilor și, înainte de toate, pentru protejarea copiilor noștri.”, a transmis ministrul afacerilor interne.
Combaterea traficului de droguri rămâne o prioritate
Cătălin Predoiu susține că lupta împotriva traficului de droguri va continua să reprezinte una dintre prioritățile Ministerului Afacerilor Interne. Pentru aceste acțiuni au fost alocate resurse umane și logistice, iar autoritățile urmăresc menținerea operațiunilor de combatere a fenomenului.
Ministrul a atras atenția asupra dimensiunii internaționale a traficului de droguri și a necesității unei acțiuni constante, precum și a cooperării între state.
„Combaterea drogurilor va fi permanent o prioritate a MAI. Am alocat resurse umane, logistice și permanentă atenție instituțională acestei priorități.
Este o luptă continuă, pentru că traficul de droguri este un fenomen global și o afacere globală de multe zeci de miliarde anual. Cheia succesului constă în reziliența pe termen lung, alocarea de resurse de către decidenții politici și cooperarea internațională.
Voi continua să poziționez cât mai bine MAI și structurile sale în această cooperare și să mențin ritmul acțiunilor de combatere în plan intern.
Mulțumesc, încă o dată, tuturor celor implicați. Eforturile lor salvează vieți și fac România mai sigură și mai curată, inclusiv din această perspectivă.”, Cătălin Predoiu – ministrul Afacerilor Interne.