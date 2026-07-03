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Fabrică de canabis descoperită într-un solar dintr-o comună din Neamț
FOTO: Arhivă
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț au dispus, la data de 2 iulie 2026, reținerea a două persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc.
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