Advertising
Economie· 2 min citire
Motorina scade sub pragul psihologic de 10 lei. Bogdan Ivan atacă Guvernul: „Cum am ajuns iar aici?”
Bogdan Ivan
Publicat17 aug. 2026, 14:58
SursăRealitatea.net
Motorina standard a coborât sub pragul de 10 lei pe litru după reducerea cu 20% a accizei. Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan spune că a alimentat luni cu 9,99 lei pe litru. Cu numai câteva zile înainte, același carburant ajunsese la aproximativ 10,70 lei. Diferența resimțită la pompă este de aproape 70 de bani pentru fiecare litru.
Citește și
- 16:39Când ar putea trece România la euro? Dragoș Pîslaru: „Doi ani trebuie să stai în anticameră”
- 15:12Ilie Bolojan, despre prețul carburanților: „Creșterea are efect asupra inflației”
- 14:08Românii au cumpărat produse de 68 de miliarde de lei, în primele șase luni, în creștere cu 3,2% (barometru)
- 14:08România ar putea adopta euro în 2032. Ce trebuie să se întâmple înainte de renunțarea la leu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News