Actualitate· 1 min citire

Băiat de 14 ani, prins cu un briceag și doi litri de benzină înainte să intre în Judecătoria Medgidia

Poliție

Poliție

Scris deIonuț Nichita
Publicat17 aug. 2026, 16:08
Actualizat17 aug. 2026, 16:28

Un adolescent în vârstă de 14 ani a fost oprit de jandarmi înainte de a intra în Judecătoria Medgidia, după ce, în urma controlului de securitate, asupra lui au fost descoperite un briceag și aproximativ doi litri de benzină.

Incidentul s-a produs luni, la intrarea în sediul instanței din județul Constanța. Băiatul ascunsese sub haine recipientul cu substanța inflamabilă, iar asupra sa avea și obiectul tăietor.

Jandarmii au verificat situația și au constatat că tatăl adolescentului se afla în acel moment în interiorul Judecătoriei Medgidia, unde participa la o ședință de judecată.

Întrebat de ce avea asupra lui cele două obiecte, minorul le-ar fi spus oamenilor legii că le purta pentru a se apăra. Potrivit explicației oferite de acesta, tatăl său „are mulți dușmani”.

Intervenția forțelor de ordine a avut loc înainte ca adolescentul să poată pătrunde în clădire. Jandarmii l-au condus ulterior la sediul Detașamentului de Jandarmi Medgidia pentru verificări suplimentare.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact de ce adolescentul avea asupra sa benzina și briceagul și în ce împrejurări a ajuns să le transporte până la sediul instanței.

Cazul a fost preluat de organele abilitate, care urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

băiatpolitie

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe