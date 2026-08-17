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Actualitate· 2 min citire
Debitul Dunării se prăbușește la valori istorice. Ce se va întâmpla în următoarele zile
Debitul Dunării se prăbușește la valori istorice
Dunărea continuă să scadă și a atins un nou minim istoric, pe fondul secetei severe și al valurilor de caniculă care au afectat Europa. Debitul fluviului la intrarea în România a coborât la 1.350 m³/s, mult sub media multianuală pentru luna august, iar prognoza pentru următoarele zile indică o nouă scădere.
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