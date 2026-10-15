Cât timp rămâne alcoolul în sânge și aerul expirat: estimări pentru șoferi

Eliminarea alcoolului din organism durează între 6 și 12 ore, în funcție de factori individuali. Specialiștii subliniază că nu există un interval universal valabil pentru toți șoferii.
Alcoolul ajunge la creier în aproximativ 30 de secunde după consum. După 20 de minute, 90% din cantitatea ingerată a trecut în intestinul subțire, pancreas și ficat, unde are loc procesul de metabolizare.
În România, consumul de alcool este asociat cu 17-18% dintre accidentele rutiere grave și mortale. Polițiștii identifică zilnic aproximativ 79 de șoferi care conduc sub influența băuturilor alcoolice, fie în urma verificărilor din trafic, fie după producerea unor incidente.
Factorii care influențează eliminarea
Durata necesară pentru eliminarea completă a alcoolului variază de la o persoană la alta. În multe cazuri, procesul se întinde pe o perioadă de 6 până la 12 ore, însă medicii precizează că nu există un interval fix aplicabil tuturor.
Vârsta, cantitatea de alcool consumată, starea ficatului, alimentația și particularitățile genetice reprezintă factori care influențează modul în care organismul procesează substanța.
Detectarea prin teste
Organismul uman metabolizează alcoolul cu o rată de aproximativ un pahar pe oră, dar testele pot detecta substanța pentru perioade mai lungi:
Teste din aerul expirat și teste standard de urină: între 12 și 24 de ore.
Teste de urină sensibile pentru EtG: până la 72 de ore.
Teste de păr: până la 90 de zile.
Alcoolemia, adică concentrația de alcool pur din sistemul circulator, se măsoară exclusiv prin analize de laborator, în urma recoltării de sânge venos. Rezultatul se exprimă în grame pe litru sau promile. Această analiză este considerată proba supremă, deoarece indică cu exactitate cantitatea de alcool prezentă în organism la momentul recoltării.
Eliminarea alcoolului din aerul expirat începe din prima oră după oprirea consumului. Specialiștii estimează că scăderea completă până la valoarea de 0,00 mg/l poate dura între 2 și 24 de ore, în funcție de cantitatea totală ingerată.
Studiile indică o rată medie de eliminare a alcoolului din aerul expirat de aproximativ 0,05-0,07 mg/l pe oră. Aceste valori sunt orientative și se pot modifica în funcție de factori individuali, precum greutatea corporală.