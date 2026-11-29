Publicat 29 nov. 2026, 18:22 Sursă News Bucovina

Poliția Fălticeni a reținut un tânăr de 20 de ani, suspectat că l-a lovit cu pumnii și picioarele pe tatăl său într-un conflict izbucnit pe strada Teilor. Victima a sesizat autoritățile după agresiune.

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