Poliția Fălticeni a reținut un tânăr de 20 de ani, suspectat că l-a lovit cu pumnii și picioarele pe tatăl său într-un conflict izbucnit pe strada Teilor. Victima a sesizat autoritățile după agresiune.
Un bărbat din Fălticeni s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului în seara de 30 octombrie 2026, reclamând că fiul său l-a agresat cu o zi înainte. Incidentul a avut loc în jurul orei 20:30, pe strada Teilor, în zona bazei de agrement „Nada Florilor”.
Conform anchetatorilor, cei doi se deplasau împreună spre centrul municipiului când a izbucnit o ceartă. Tânărul i-ar fi reproșat tatălui că nu a efectuat anumite activități gospodărești. Conflictul s-a escaladat, iar bărbatul a fost lovit cu pumnii și picioarele în zona feței și a abdomenului.
După incident, victima a luat un taxi către locuința fiicei sale din comuna Bogdănești. A revenit în Fălticeni în seara următoare și a sesizat poliția. În urma examinării medicale la Spitalul Municipal Fălticeni, i s-au constatat leziuni la nivelul feței.
Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, care a evidențiat un risc iminent. Totuși, victima s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Dosar penal pentru violență în familie a fost deschis, iar la 26 noiembrie 2026 s-a dispus continuarea urmăririi penale.
La 27 noiembrie 2026, polițiștii Biroului de Ordine Publică au reținut suspectul pentru 24 de ore. Tânărul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Suceava. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.