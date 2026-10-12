Bărbat de 68 de ani reținut pentru conducere sub influența alcoolului

Publicat 12 oct. 2026, 14:30 Sursă Suceava Live

Un bărbat de 68 de ani a fost oprit duminică, 11 octombrie, pe DC 52 din comuna Mușenița și testat cu etilotestul, rezultând o alcoolemie de 0,60 mg/l.

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