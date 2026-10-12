Bărbat de 68 de ani reținut pentru conducere sub influența alcoolului

Un bărbat de 68 de ani a fost oprit duminică, 11 octombrie, pe DC 52 din comuna Mușenița și testat cu etilotestul, rezultând o alcoolemie de 0,60 mg/l.
Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au intervenit în jurul orei 13:30 pe drumul comunal DC 52, pe raza satului Mușenița. Agenții au oprit un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani, observând că șoferul emana halenă alcoolică.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul de Boli Cronice din Siret, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, la interval de o oră, pentru stabilirea alcoolemiei.
Forțele de ordine au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările în acest sens continuă.