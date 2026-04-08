Social· 1 min citire

Arhiepsicopia Sucevei și Rădăuților, ajutor pentru 1000 de oameni înainte de Paști

8 apr. 2026, 15:00
Articol scris de Realitatea de Suceava

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a desfășurat, în perioada premergătoare Paștelui, campania filantropică „DAR spre Înviere”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic.

Aproximativ 1000 de persoane, bătrâni singuri și familii vulnerabile, au primit pachete cu alimente de bază și produse din carne, pentru a putea întâmpina sărbătoarea Învierii în condiții mai bune.

Un rol important l-au avut mănăstirile din eparhie, care au contribuit financiar la realizarea pachetelor. Sprijinul lor a făcut posibilă derularea campaniei și distribuirea ajutoarelor către cei aflați în nevoie.

Printre așezămintele implicate se numără Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Probota, Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Dragomirna și Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei, alături de alte mănăstiri și schituri din județ.

Reprezentanții Arhiepiscopiei subliniază că astfel de acțiuni arată implicarea activă a Bisericii în comunitate, prin sprijin concret oferit celor vulnerabili, mai ales în preajma marilor sărbători.

Citește și:

Mai multe articole despre

Calinic, ajutor, mănăstiri, pasti

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Social