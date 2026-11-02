Virusul sincițial respirator (VSR), un real pericol în sezonul rece. Sugarii și vârstnicii, cei mai expuși
Virusul sincițial respirator / Profimedia
Virusul sincițial respirator (VSR) poate provoca bronșiolită și pneumonie. Află care sunt simptomele, riscurile pentru sugari și vârstnici și recomandările medicilor privind vaccinarea.
Odată cu instalarea sezonului rece, medicii avertizează asupra creșterii riscului de infecții respiratorii provocate de virusul sincițial respirator (VSR). Acesta poate determina forme severe de boală, în special în cazul sugarilor, al copiilor foarte mici și al persoanelor vârstnice. Specialiștii recomandă măsuri de prevenție și atrag atenția asupra importanței vaccinării persoanelor eligibile.
Societatea Română de Pneumologie (SRP) semnalează riscurile asociate infecției cu VSR, într-o perioadă în care crește incidența bronșiolitei și a pneumoniilor. Datele prezentate de organizație arată că, în România, peste 5.500 de persoane vârstnice ajung anual la spital din cauza infecțiilor asociate acestui virus. În cazul sugarilor cu vârsta sub șase luni sunt estimate peste 5.100 de internări în fiecare an.
Deși virusul sincițial respirator este cunoscut mai ales pentru complicațiile respiratorii pe care le provoacă la bebeluși, infecția poate avea consecințe serioase și asupra adulților în vârstă, în special a celor care suferă de afecțiuni cronice.
VSR la adulții peste 60 de ani: infecția poate duce la pneumonie și insuficiență respiratorie
Persoanele care au peste 60 de ani reprezintă una dintre categoriile vulnerabile în fața virusului sincițial respirator. Riscul este mai ridicat în cazul pacienților diagnosticați cu boli pulmonare cronice, afecțiuni cardiovasculare, diabet sau probleme ale sistemului imunitar.
Potrivit Societății Române de Pneumologie, infecția cu VSR poate provoca pneumonie, insuficiență respiratorie și agravarea bolilor deja existente. În unele situații, evoluția poate necesita spitalizare și tratament medical complex.
Estimările pentru România indică aproximativ 12.000 de spitalizări anual în rândul adulților cu vârsta de peste 18 ani, asociate infecției cu VSR. Costurile medicale directe sunt evaluate la aproape 27 de milioane de euro pentru un singur sezon.
Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie, atrage atenția că infecția nu trebuie confundată cu o răceală obișnuită, mai ales în cazul persoanelor în vârstă care suferă de boli respiratorii sau cardiace.
Aproape 9.000 de copii sub cinci ani ajung anual la spital din cauza VSR
Virusul sincițial respirator reprezintă o amenințare importantă și pentru sănătatea copiilor mici. Un studiu european publicat în Journal of Infectious Diseases estimează că, în România, se înregistrează anual aproximativ 8.896 de spitalizări asociate VSR în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani.
Acest număr reprezintă 2,1% din totalul internărilor pentru această categorie de vârstă și 7,2% dintre spitalizările provocate de afecțiuni respiratorii.
Cele mai vulnerabile sunt persoanele aflate în primele luni de viață. Potrivit estimărilor din studiu:
La sugarii cu vârsta între 0 și 2 luni sunt înregistrate aproximativ 68,8 spitalizări la 1.000 de copii.
Pentru grupa de vârstă 3-5 luni, rata este de 37,7 spitalizări la 1.000 de sugari.
Prin urmare, cei mai mici bebeluși prezintă un risc aproape dublu de spitalizare comparativ cu sugarii din grupa de vârstă imediat următoare.
Bronșiolita provocată de VSR poate evolua sever la copiii foarte mici. Un studiu din 2024 indică un risc de 27,3 ori mai mare de insuficiență respiratorie în cazul bebelușilor infectați cu acest virus, iar durata medie a spitalizării este estimată la cinci zile.
Vaccinarea împotriva VSR, o măsură importantă de prevenție pentru vârstnici și gravide
În prezent, infecția cu virusul sincițial respirator nu beneficiază de un tratament antiviral specific. Medicii urmăresc în principal ameliorarea simptomelor și susținerea funcțiilor respiratorii. În formele severe, pacienții pot avea nevoie de oxigenoterapie sau chiar de ventilație mecanică.
În acest context, Societatea Română de Pneumologie recomandă persoanelor de peste 60 de ani, în special celor care suferă de boli cronice, să discute cu medicul de familie sau cu pneumologul despre posibilitatea vaccinării anti-VSR.
Recomandarea vizează în mod special pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC), boli cardiovasculare, diabet și imunitate scăzută.
Vaccinarea maternă reprezintă o altă metodă de protecție împotriva complicațiilor provocate de VSR la nou-născuți. Femeile însărcinate sunt sfătuite să discute cu medicul obstetrician sau cu medicul de familie despre această opțiune în timpul consultațiilor prenatale. Potrivit recomandărilor menționate de specialiști, intervalul avut în vedere este cel dintre săptămânile 24 și 36 de sarcină.
Cum pot fi protejați bebelușii de virusul sincițial respirator
Pe lângă vaccinarea maternă, părinții pot discuta cu medicul pediatru despre administrarea anticorpilor monoclonali pentru protecția sugarilor împotriva infecției cu VSR. Alegerea metodei de imunizare trebuie făcută în funcție de recomandările medicale și de situația fiecărui copil.
Medicii recomandă și respectarea unor reguli simple de prevenție, care pot reduce riscul de infectare:
Evitarea expunerii bebelușilor la fumul de țigară.
Limitarea vizitelor în spațiile aglomerate în perioadele cu circulație intensă a virusurilor respiratorii.
Evitarea contactului apropiat dintre sugari și persoanele care prezintă simptome de răceală sau alte infecții respiratorii.
Aerisirea regulată a încăperilor.
Spălarea frecventă și corectă a mâinilor.
Aceste măsuri sunt importante mai ales în primele luni de viață, când sistemul imunitar al bebelușilor este încă în dezvoltare.
Simptomele bronșiolitei la sugari: când trebuie solicitat ajutor medical
Recunoașterea timpurie a simptomelor unei infecții cu VSR poate contribui la prevenirea complicațiilor. Părinții trebuie să fie atenți la modificările respirației și ale comportamentului bebelușului.
Printre semnele de alarmă care pot indica o formă severă de bronșiolită se numără:
Respirația dificilă sau șuierătoare.
Dificultățile de alimentație și refuzul hranei.
Episoadele de apnee (oprirea temporară a respirației).
Somnolența neobișnuită sau dificultatea de trezire.
Modificarea culorii pielii, în special apariția unei nuanțe albăstrui.
Apariția acestor manifestări impune evaluare medicală urgentă. În cazul dificultăților importante de respirație, al episoadelor de apnee sau al modificării culorii pielii, trebuie solicitat imediat ajutor medical de urgență.
Medicii recomandă prevenția înainte de vârful sezonului de infecții respiratorii
Odată cu apropierea perioadei în care infecțiile respiratorii devin mai frecvente, specialiștii insistă asupra necesității protejării categoriilor vulnerabile.
Virusul sincițial respirator poate provoca îmbolnăviri grave atât la sugari, cât și la adulții în vârstă. Vaccinarea persoanelor eligibile, respectarea regulilor de igienă și identificarea rapidă a simptomelor sunt măsuri esențiale pentru reducerea riscului de complicații și spitalizare.
Medicii recomandă ca părinții, gravidele și persoanele cu afecțiuni cronice să discute din timp cu specialiștii despre cele mai potrivite metode de protecție împotriva VSR.
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